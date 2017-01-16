

Армянский военнослужащий Гарик Варданян, раненный 30 декабря 2016 в ходе боев в Карабахе, скончался вечером 15 января в Центральном клиническом госпитале Министерства обороны Армении.

Гарик Варданян был ранен 30 декабря на северо-восточном направлении линии соприкосновения ВС Армении и Азербайджана.

29 декабря разведывательная группа ВС Армении при попытке нарушить государственную границу Азербайджана попала в засаду. В ходе боестолкновения вражеская сторона была вынуждена отступить, неся большие потери.

В период боев без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана, рядовой Гурбанов Чингиз Салман оглу.