Подстанция «Ходжалы» мощностью 3200 КВА обеспечит бесперебойным электроснабжением несколько районов.

Об этом заявил главный инженер Карабахского регионального управления энергоснабжения и продаж ОАО «Азеришыг» Мубариз Зарбалиев, слова которого приводит «Репорт».

По его словам, подстанция «Ходжалы» и Центр цифрового управления предназначены для обеспечения бесперебойного электроснабжения новых жилых комплексов, построенных на территории Ходжалинского района, а также сельскохозяйственных, туристических объектов и особенно различных объектов социально-экономического назначения.

М.Зарбалиев также поведал о дополнительных линиях: «Для электроснабжения подстанции проложены соответствующие линии электропередачи от подстанций «Ханкенди-1» и «Аскеран». Она также будет связана с подстанцией «Агдам-2″ посредством строящейся линии электропередачи 35 кВ, что позволит создать кольцевую схему электроснабжения между городами Агдам, Аскеран, Ходжалы и Ханкенди».

Подстанция также создает условия для снижения потерь при передаче электроэнергии и общих эксплуатационных расходов. В Центре цифрового управления также установлены солнечные панели мощностью 52 кВт, и обеспечена передача произведенной энергии в сеть.