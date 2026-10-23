Глава SpaceX Илон Маск распорядился ограничить работу военной спутниковой системы Starshield в Украине, чтобы наказать Киев за удары по российским НПЗ. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, решение исходило от узкого круга лиц из окружения президента США Дональда Трампа, включая Маска и спецпосланника Стива Уиткоффа.

Ранее для украинских дронов ограничили использование Starlink при скорости свыше 160 км/ч, однако перебои возникали и на скорости 60–70 км/ч. 22 октября Трамп заявил, что Маск восстановил Украине доступ к Starlink.

Сам Маск отрицал ответственность за ограничения Starshield, утверждая, что системой управляет правительство США.