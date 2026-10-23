США передали Пограничным войскам Армении транспортные средства и специализированное оборудование на сумму $1,4 млн. Об этом сообщило американское посольство в Ереване.

Передача состоялась в рамках программы Госдепартамента США по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS).

Как отметили в дипмиссии, поставка призвана способствовать модернизации пограничной службы Армении, укреплению безопасности границ, а также повышению безопасности передвижения людей и товаров.