США передали Пограничным войскам Армении транспортные средства и специализированное оборудование на сумму $1,4 млн. Об этом сообщило американское посольство в Ереване.
Передача состоялась в рамках программы Госдепартамента США по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS).
Как отметили в дипмиссии, поставка призвана способствовать модернизации пограничной службы Армении, укреплению безопасности границ, а также повышению безопасности передвижения людей и товаров.
«Эта поддержка отражает приверженность США укреплению потенциала управления границами Армении и содействию региональной взаимосвязанности, в том числе в рамках «Маршрута Трампа» (TRIPP)», — говорится в сообщении посольства.