Водители такси в Азербайджане призывают друг друга 15 сентября, в день открытия школ, отключить приложения агрегаторов. Они выступают с требованием отключить им звездную категорию, разрешив всем брать заказы с территории аэропорта.

Отметим, что с соответствующим предложением выступил один из водителей в соцсетях. По его словам, первоначально он предлагал объявить полноценный бойкот и вообще не выходить на линию, однако позже отказался от этой идеи, поскольку многие водители работают на арендованных автомобилях или выплачивают кредиты и не могут позволить себе потерять дневной заработок.

Вместо этого он предложил 15 сентября установить на автомобили опознавательные знаки такси — «шашки», работая напрямую, не включая приложения Uber, Bolt, *189 и *9111.

По его словам, такой формат позволит одновременно выразить недовольство условиями работы агрегаторов и не создать проблем для родителей, которым 15 сентября необходимо будет отвозить детей в школы.

В свою очередь, комментируя Minval тему, глава Союза таксистов Эльшад Эльдаров отметил, что предыдущая акция протеста таксистов, состоявшаяся 2 апреля, дала конкретные результаты.

«После нашей акции 2 апреля увеличили количество мест для посадки и высадки пассажиров водителями, увеличили количество стоянок для такси. Раньше со стороны AYNA этого не было», — отметил Эльдаров.

Он подчеркнул, что после акции появились дополнительные места для посадки и высадки пассажиров возле станций метро, торговых центров, на Приморском бульваре, улицах Рашида Бейбутова, Физули, Шарифзаде и других участках, где проходят автобусные маршруты.

По словам Эльдарова, протесты водителей должны основываться на конкретных и последовательных требованиях, а не ограничиваться общим недовольством условиями работы.

«Люди должны выдвигать реальные требования как граждане, а не просто говорить: «Мы недовольны тем-то и тем-то»», — сказал он.

Комментируя призыв 15 сентября отключить приложения агрегаторов и работать с установленными на автомобилях «шашками», Эльдаров отметил, что каждый водитель вправе самостоятельно принимать решение об участии в акции. При этом он выразил сомнение в четкости требований нынешнего протеста.

Отдельно Эльдаров высказался по поводу одного из требований водителей — предоставить возможность большему числу таксистов забирать пассажиров из аэропорта. По его словам, сегодня в аэропорту уже действует система, в рамках которого небольшое количество водителей могут работать на территории аэропорта.