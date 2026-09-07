В медицинских учреждениях Азербайджана реализуется волонтерская программа Государственного агентства обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Основная цель программы преследует — сделать процесс получения медицинских услуг более удобным и доступным для граждан, а также повысить уровень удовлетворенности пациентов.

В задачу волонтеров входит оказание помощи пациентам при регистрации, перенаправление их к соответствующим врачам, поддержка управления электронной и очной очередью, а также участие интеграции информации с платформой «myGov».

В настоящее время волонтеры работают в ряде медицинских учреждений, в том числе в Медицинском центре имени Низами, Республиканском эндокринологическом центре, Центральной нефтяной больнице, Медицинском центре Хатаи, Клиническом медицинском центре и «Yeni Klinika».

Отдельное направление работы волонтеров связано с оценкой удовлетворенности граждан. В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи они проводят опросы среди граждан, обращавшихся за экстренной медицинской помощью, выясняют их мнение о качестве оказанных услуг, а также собирают предложения.

В TƏBİB отмечают, что программа дает молодым людям возможность получить практический опыт, познакомиться с принципами работы медицинских учреждений и развить профессиональные навыки, одновременно оказывая помощь в организации обслуживания граждан.