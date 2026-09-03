Московский косметолог, известная в соцсетях как Доктор Джульетта (Юлия) заявила о проблемах со зрением после операции по смене цвета глаз в Баку. Теперь она видит как человек, страдающий катарактой. По ее словам, проконсультировавшись с врачом в России, она решила вернуться к естественному цвету глаз – из голубого к родному. Раньше девушка была кареглазой.

«Я вижу как человек, у которого катаракта. Как вам такие новости? Была вчера на консультации по поводу своего зрения, потому что мне показалось, что после родов оно стало немного хуже. Мне провели длительное обследование, и врач сказал, что я вижу как человек, у которого 100-процентное зрение, и к моему зрению вопросов у него никаких нет.

Но меня беспокоит конкретно мое зрение — это особенно чувствуется в ночное время суток, и когда источник света где-то сбоку. Из-за того, что присутствует краска, как у человека с катарактой, краска плохо пропускает свет, цвета, они очень тусклые, и все очень размыто. Плюс такое ощущение, как будто бы у меня плёнка на глазах, которую мне хочется снять.

Я для себя приняла чёткое решение, что буду убирать краску. Врач сказал, что ему нужно примерно две недели, чтобы уточнить все моменты по операции, и потом приступим к удалению краски», — заявила косметолог.

В свою очередь, известный азербайджанский офтальмолог Джахид Шахбазов, у которого оперировалась Юлия, прокомментировал Minval Politika жалобы своей пациентки.

Врач прежде всего призвал отбросить в сторону все эмоции и трезво оценивать ситуацию, опираясь на медицинские факты. По его словам, пациентка действительно недавно обращалась в клинику. Все её жалобы были рассмотрены. При этом, как отметил врач, согласно словам самой пациентки, в ходе обследований в Москве серьёзных нарушений зрения выявлено не было. Её основная претензия связана с желанием изменить полученный оттенок глаз и вернуть прежний цвет.

«В эстетических процедурах бывает, что пациенты со временем хотят изменить выбранный оттенок, выбрать другой цвет или, в редких случаях, вернуться к своему естественному цвету. После соответствующего обследования такие процедуры могут быть выполнены. По сути, это медицинский вопрос, который решается между врачом и пациентом», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что операция была проведена примерно два года назад, а подобные обращения встречаются редко. В случае возникновения каких-либо проблем со зрением врач рекомендует незамедлительно пройти подробное обследование и находиться под наблюдением специалиста.

«Субъективные ощущения пациента — это отдельный вопрос, однако во время обследования серьёзная проблема подтверждена не была. Поэтому я считаю, что данную ситуацию необходимо оценивать именно на основании медицинских данных», — сказал врач.

Он также отметил, что не планирует на данном этапе предпринимать какие-либо юридические шаги, связанные с нападками на его деловую репутацию. В данный момент главная цель заключается в медицинском решении вопроса и здоровье пациентки.

«Пациентка является известным человеком, поэтому каждое её публичное заявление получает широкий резонанс. Однако я не понимаю, почему данную ситуацию пытаются представить как сенсацию. С медицинской точки зрения речь идёт о состоянии, которое может быть оценено и при необходимости решено», — заключил врач.