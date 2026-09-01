Завтра, 2 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха ночью составит 18-20° тепла, днем 25-28° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность — 65-75 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако, в некоторых горных и предгорных районах ожидается временами дождь. В отдельных местах возможны кратковременные ливневые осадки, гроза, град. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 17-22° тепла.