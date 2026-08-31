Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Северного Кипра Туфану Эрхюрману.

«Уважаемый господин Президент,

Известие о гибели людей в результате кораблекрушения, произошедшего вблизи Кирении, глубоко потрясло нас.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, Вашему братскому народу, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

Да упокоит Аллах души погибших!», — говорится в письме.