Завтра, 29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем — 28-31° тепла. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем — 50-55%.

В большинстве регионов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди. Ночью и вечером возможны кратковременные ливневые осадки, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 32-36°, в горах ночью 13-18, днем — 20-25° тепла.