Азербайджан всё чаще оказывается в центре внимания блогеров и путешественников из разных стран. Пользователи социальных сетей массово делятся впечатлениями от поездок в Баку, рассказывают о местной кухне, архитектуре, Каспийском море и атмосфере столицы, а некоторые прямо рекомендуют своим подписчикам включить Азербайджан в список направлений для следующего отпуска.

Особенно активно в социальных сетях появляются ролики о Баку. Зарубежные гости показывают прогулки по Ичери-шехер, Приморскому бульвару, улице Низами, посещение местных ресторанов и поездки за пределы столицы.

Одной из главных тем становится сочетание современной городской инфраструктуры и восточной атмосферы. Блогеры отмечают, что за несколько дней в Азербайджане можно увидеть совершенно разные стороны страны — от современной архитектуры Баку до горных районов, небольших поселков и побережья Каспийского моря.

Не обходят вниманием блогеры и гостеприимство местных жителей. В комментариях к публикациям туристы часто делятся историями о том, как им помогали сориентироваться в городе, делились с водой, дарили сладости, рекомендовали рестораны или просто знакомились во время прогулок.

При этом Азербайджан постепенно выходит за рамки исключительно «бюджетного» туристического направления. В блогах появляются обзоры современных отелей, ресторанов, пляжей, курортов и возможностей для более продолжительного отдыха.

Интерес к стране заметен и в публикациях путешественников, которые посещают Азербайджан впервые. Многие признаются, что до поездки представляли страну совершенно иначе, а после визита были приятно удивлены Баку и его инфраструктурой.