Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен поддерживать кандидатуру швейцарца Джанни Инфантино на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), если он решит баллотироваться, сообщила пресс-служба организации.

«Если нынешний президент ФИФА все же решит баллотироваться на новый срок, УЕФА объединит усилия с партнерскими конфедерациями, чтобы предложить ассоциациям-членам достойную альтернативу, приверженную принципам честности, подотчетности, развития и реальных институциональных изменений», – говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

Напомним, выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года, они пройдут в Рабате.