Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование Пакистану по случаю гибели новорожденных младенцев при пожаре в Исламабаде. Об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Мы глубоко опечалены трагическим пожаром в Пакистанском институте медицинских наук (PIMS) в Исламабаде, в результате которого погибли новорожденные дети. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот момент глубокой скорби выражаем солидарность с правительством и народом братского Пакистана», — говорится в сообщении.

Отметим, что 26 августа по меньшей мере 15 младенцев погибли в результате пожара в гинекологическом отделении Пакистанского института медицинских наук (PIMS).