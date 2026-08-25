Президент Ильхам Алиев подписал указ «О дополнительных мерах по развитию шелководства и ковроткачества, сохранению и популяризации национального ремесленного наследия в Азербайджане».

Согласно документу, ОАО «Азерхалча» будет реорганизовано путем присоединения к нему ОАО «Азерипек».

В целях организации племенной работы в сфере шелководства Гахская районная племенная шелководческая станция, находящаяся в подчинении Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики, вместе с ее имуществом передается в подчинение Общества.

Процесс приватизации принадлежащих государству акций ОАО «Азерипек» прекращается.