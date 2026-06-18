Армения фактически не принимает никакого участия в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

«Армения не оплачивает взносы уже третий год. Де-факто она практически не принимает участие, де-юре она является полноправным членом ОДКБ. Но решение, конечно, за армянским народом и руководством Армении», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Масадыков отметил, что страны — члены ОДКБ обсуждают положение республики и лишение права голоса за неуплату взносов.

«Да, этот вопрос обсуждается. Совсем недавно прошло заседание Совета министров иностранных дел в Казани, где министры иностранных дел обсудили этот вопрос подробно», — сказал он.