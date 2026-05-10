В селе Баллыджа Ходжалинского района прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом сообщили в Специальном представительстве президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

В ходе акции, организованной Службой восстановления, строительства и управления, в селе Баллыджа были высажены различные виды деревьев и цветочных кустарников.

Цель акции — почтить память Гейдара Алиева, содействовать охране окружающей среды и поддержать сохранение экологического баланса.