Российская сторона с 00:00 8 мая до 10 мая объявляет перемирие с Украиной по случаю празднования Дня Победы. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие», — сказали там.

В МО РФ напомнили, что ВС РФ нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве.

Также в МО РФ предупредили гражданское население Киева и иностранных дипломатов о необходимости своевременно покинуть город в случае ответного удара.