8-й Саммит Европейского политического сообщества стал возможным благодаря мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта на 8-м Саммите Европейского политического сообщества.

«Впервые Европейское политическое сообщество проводит встречу здесь – на Южном Кавказе, помещая Армению в сердце Европы, именно там, где Армения и должна быть.

Этот саммит исторический еще и потому, что он стал возможен благодаря соглашению между Арменией и Азербайджаном — соглашению, которое является историей мира для Европы, в Европе, и которое заслуживает того, чтобы его отмечали в мире, где войны, кажется, доминируют.

Благодаря этому соглашению и благодаря ЕПС отношения между Арменией и Турцией улучшились, и именно благодаря этому регион вступил на путь трансформации. Взаимосвязанные стратегические промышленные секторы, рынки, транспортные коридоры, цифровые сети и энергетическая взаимосвязанность сегодня — это больше, чем просто товары. Они строят доверие, создают рабочие места и позволяют соседям связываться в практических партнерских отношениях и совместном росте.

Европейский союз готов быть надежным партнером и воплощать это видение в жизнь, обеспечивая необратимость этого импульса мира и возможностей процветания», — заявил Кошта в своем выступлении.