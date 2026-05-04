В Баку 5 мая ожидается температура до 19 градусов тепла, в регионах — до 23 градусов тепла.

Об этом заявили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затянуто, преимущественно без осадков. Однако к ночи в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10–13 градусов тепла, днем — 15–19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65–75%.

В регионах страны местами ожидаются периодические осадки. В отдельных районах они могут быть интенсивными, возможны грозы и град, в высокогорных районах — переход дождя в снег. Местами также ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10–14 градусов тепла, днем — 18–23 градуса тепла, в горах ночью 3–8 градусов тепла, днем 12–17 градусов тепла.