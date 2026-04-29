28 апреля на территории посёлка Бакиханов Сабунчинского района у одного из жителей из автомобиля марки «Kia» были похищены ценные вещи.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в результате мероприятий, проведённых сотрудниками 13-го отделения Сабунчинского районного управления полиции, были задержаны 37-летний Махир Мамедов и 28-летний Эльвин Мехтиев, ранее судимые и находившиеся в розыске по другим преступлениям.

Их действия по совершению кражи из автомобиля также зафиксированы камерами видеонаблюдения.

В ходе расследования было установлено, что задержанные совершили ещё одну кражу из автомобиля марки «KIA» в столице, похитив кошелёк, в котором находились 270 манатов, банковские карты и документы. Кроме того, у них был обнаружен психотропный препарат метамфетамин, приобретённый для личного употребления.

Расследование по факту продолжается.