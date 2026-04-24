Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заслушал доклад министра обороны Шухрата Холмухамедова о мерах по расширению военного сотрудничества с Турцией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Во встрече также принял участие высокопоставленный представитель Вооруженных сил Турции. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

Особое внимание было уделено развитию военно-технического сотрудничества, укреплению межведомственных контактов, проведению совместных мероприятий, а также подготовке военных специалистов.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению партнёрства в оборонной сфере.