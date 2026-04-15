Центральный банк Азербайджана привлёк к административной ответственности компании ОАО «A+CO», ОАО «DİADEM» и ООО «Ekolizinq».

Сообщается, что в рамках текущих надзорных процессов были выявлены нарушения требований законодательства.

В частности, компании не соблюдали установленные сроки представления отчётности, а также правила раскрытия информации через Систему электронного раскрытия данных.

В результате ОАО «A+CO», ОАО «DİADEM» и ООО «Ekolizinq» были оштрафованы в соответствии со статьёй 422 Кодекса об административных проступках — каждая на сумму 2000 манатов.