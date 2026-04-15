В январе–марте текущего года в Азербайджане было добыто 12,507 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Согласно информации, объём добычи увеличился на 48 млн кубометров, или на 0,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе–марте прошлого года добыча природного газа составила 12,507 млрд кубометров.

В отчётном периоде также было добыто 9,858 млрд кубометров товарного природного газа, что на 67 млн кубометров, или на 0,7% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В январе–марте прошлого года объём добычи товарного природного газа составил 9,791 млрд кубометров.

Отмечается, что общая стоимость продукции, произведённой в добывающей промышленности, составила 8,7 млрд манатов, что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.