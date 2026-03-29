В Бинагадинском районе Баку произошёл пожар на территории одного из складов. Как стало известно, сотрудники полиции и МЧС оперативно прибыли на место происшествия.

Были приняты меры по эвакуации граждан, оцеплению территории и обеспечению беспрепятственной работы пожарных подразделений. Также полиция регулирует дорожное движение и устраняет заторы вблизи места инцидента.

В свою очередь, в МЧС Азербайджана сообщили, что благодаря оперативным действиям Государственной службы пожарной охраны пожар удалось взять под контроль и предотвратить его распространение.

В настоящее время на месте продолжаются работы по полному тушению возгорания, задействовано достаточное количество техники и личного состава.