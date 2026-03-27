Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия, заявил Путин в рамках открытия обновлённого Азербайджанского музыкально-драматического театр в Дербенте.

«Хочу отметить, что эти две сцены — в Баку и в данном случае в Дербенте — являются своего рода мостами между нашими культурами», — сказал президент РФ.

14:25 Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции откроет обновленное здание Азербайджанского государственного драматического театра в Дербенте, сообщил пресс-секртарь президента Дмитрий Песков.