Европейская комиссия (ЕК) готовит иски против Венгрии и хочет лишить ее права голоса в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Politico.

Оно отмечает, что несмотря на официальную риторику, многие лидеры европейских стран считают вероятным, что партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «вновь выиграет на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля» и он останется у власти.

Уточняется, что в этом случае глава венгерского правительства может стать более сговорчивым, если нефть снова потечет по нефтепроводу «Дружба».

Однако, по данным издания, ЕК к саммиту ЕС на Кипре 23-24 апреля готовит «серьезные кары»: заморозку европейских фондов для Венгрии, иски в Суде ЕС и применение статьи 7 Соглашения о Евросоюзе, которая позволяет лишить страну права голоса в Совете ЕС.