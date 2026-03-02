Лидеры Германии, Франции и Великобритании предупредили Иран о возможности принятия военных мер в случае продолжения ударов по союзникам на Ближнем Востоке. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств и правительств «евротройки», распространённом пресс-службой правительства ФРГ.

В документе содержится призыв к Ирану немедленно прекратить атаки. Авторы заявления подчеркнули, что готовы принять необходимые шаги для защиты собственных интересов и интересов союзников в регионе. В частности, при необходимости речь может идти о соразмерных оборонительных военных мерах, направленных на подавление возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников непосредственно в местах их размещения.

Также отмечается, что три страны договорились координировать свои действия с США и партнёрами в регионе.

Лидеры «евротройки» заявили, что были потрясены ракетными ударами Ирана по объектам в странах региона, в том числе по тем, которые не участвовали в первоначальных военных операциях США и Израиля.