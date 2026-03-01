Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем 6-10° тепла. Атмосферное давление 769 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80 %, днем 60-65 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах — снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорных районах ночью 13-18° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром на дорогах ряда горных районов возможен гололед.