Азербайджанский певец и предприниматель Эмин Агаларов рассказал о долгосрочных планах своей бизнес-империи и о том, как видит ее будущее.

На своей странице в Instagram он поделился с подписчиками размышлениями о том, как можно передать бизнес детям. По словам Агаларова, универсального ответа на этот вопрос не существует. Он старается с раннего возраста знакомить сыновей с рабочими процессами — берет их на строительные площадки будущих объектов, показывает, как организована работа, и объясняет ключевые детали.

«С самого детства показываю стройки в офисе, рассказываю и всячески вовлекаю. Они уже задают сами вопросы, интересуются, как что устроено и работает», – рассказал Агаларов.

Старшим сыновьям Эмина Агаларова уже по 17 лет. При этом отец подчеркивает, что не намерен настаивать на продолжении семейного дела. Если они выберут другой путь, он не станет препятствовать. В то же время Агаларов допускает, что есть вероятность, что в будущем они захотят присоединиться к развитию созданного им бизнеса.

«Нет гарантии, что они будут работать со мной и развивать созданный мной бизнес, когда вырастут, но шансы есть. Все-таки есть вероятность, что они захотят присоединиться к нашему общему делу», – отметил Агаларов.