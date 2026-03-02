Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что удовлетворил просьбу Вашингтона разрешить американским военным использовать военные базы Соединенного Королевства на Ближнем Востоке для нанесения ударов по складам ракет и пусковым установкам Ирана.

«Единственный способ уничтожить угрозу — уничтожать ракеты (…) на их складах или пусковые установки. США запросили разрешение использовать британские базы для этой специальной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение удовлетворить этот запрос, чтобы не дать Ирану запускать ракеты по всему региону», — сказал Стармер в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

По его словам, Лондон по-прежнему не участвует в нанесении ударов по Ирану.

«Мы не присоединяемся к этим ударам, но мы продолжим наши действия по защите региона», — подчеркнул британский премьер.