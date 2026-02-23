Ким Чен Ын вновь избран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК).

Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

IX съезд ТПК полностью поддержал и одобрил «почтительное предложение» о переизбрании Ким Чен Ына на пост генерального секретаря партии. Это является оценкой истории за прошедшую пятилетнюю борьбу, в ходе которой свершились «эпохальные перемены» и были достигнуты «великие результаты». В «святом имени» Ким Чен Ына, которое является «всепобеждающим знаменем», отражены выбор и воля всего народа КНДР.

Съезд подчеркнул, что лидер Северной Кореи является «самым выдающимся политиком», который с «необыкновенной идейно-теоретической мудростью, незаурядной руководящей силой и благородными народными качествами», ведет ТПК и народ КНДР по единому пути победы и имеет огромные заслуги перед страной, революцией, «эпохой и историей».

В постановлении съезда отмечается, что Ким Чен Ын, руководствуясь «великий идеями кимирсенизма-кимчениризма», совершил радикальный перелом в строительстве и деятельности ТПК, чтобы последовательно придерживаться революционного характера партии.