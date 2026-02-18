Переброска российских истребителей пятого поколения Су-57 на аэродромы Дальнего Востока, расположенные у границы с Китаем, является частью плановой работы. Об этом сообщил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с News.ru.

«Во-первых, проводится замена устаревших истребителей новыми. То, что Су-57 перебрасываются именно сейчас, в начале года, связано с подготовкой к весенне-летнему периоду обучения. Идут плановые перелеты», — пояснил он.

Сергей Липовой подчеркнул, что Воздушно-космические силы России ведут плановую боевую подготовку, и в перемещении самолетов не следует искать «ничего особенного».