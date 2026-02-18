Американское руководство отказалось дать разрешение на производство ракет к Patriot в Европе. Об этом в своем вечернем обращении заявил лидер Украины Владимир Зеленский.

«Украина ещё годы назад говорила об этом с Америкой, в частности, о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности для Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла. Хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнёрами по НАТО в регионе — с Румынией, Польшей», — указал украинский лидер.