В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии. Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, грузинскую — заместитель главы МИД Лаша Дарсалия.

В ходе консультаций стороны выразили удовлетворенность высоким уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией и подчеркнули значение сотрудничества для безопасности и экономического процветания региона.

Участники встречи также отметили положительную динамику взаимных визитов на высшем уровне и политического диалога, подчеркнув важность продолжения взаимодействия в рамках международных организаций и многосторонних форматов. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, транзитной, гуманитарной и образовательной сферах.

Отдельно было подчеркнуто, что Совместная межправительственная комиссия по вопросам экономического сотрудничества, возглавляемая премьер-министрами двух стран, играет важную роль в развитии двусторонних отношений. Грузинской стороне также представили информацию о новых реалиях в регионе в постконфликтный период, мирной повестке Азербайджана и масштабных восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях.