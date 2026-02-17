Экспорт российской нефти растет уже четвертую неделю подряд. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, увеличение объемов поставок в сочетании с ростом средних цен привело к тому, что приток средств в военный фонд Кремля достиг максимального уровня почти за два месяца. Аналитики подсчитали, что в первой половине февраля экспорт сырой нефти из России составлял в среднем 3,39 млн баррелей в сутки.

Основной рост поставок обеспечивается за счет увеличения продаж в Китай. Только за первые две недели февраля экспорт российской нефти в КНР вырос до 2 млн баррелей в день. При этом все больше нефти марки Urals перенаправляется от прежних покупателей в Индии, которая сокращает закупки российских энергоносителей.

Кроме того, почти вся нефть, отправляемая из тихоокеанских и арктических портов, также направляется в Китай.

Отмечается, что рост экспорта происходит на фоне активизации украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ, а также приостановки поставок по трубопроводам в Венгрию и Словакию.