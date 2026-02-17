США планируют разместить на Филиппинах дополнительные ракетные и беспилотные системы, усиливая сдерживание Китая в Южно-Китайском море. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Решение было озвучено после ежегодной встречи высокопоставленных представителей двух стран в Маниле. По данным издания, новое развертывание может быть приурочено к крупнейшим совместным учениям, которые стартуют в апреле.

Газета отмечает, что Филиппины с размещёнными там американскими силами могут стать ключевым элементом возможных действий США по защите Тайваня в случае попытки Китая вторгнуться на остров или установить его блокаду.