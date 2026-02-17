В Сабунчинском районе Баку несколько дней назад распространилась информация о том, что отец угрожал своей несовершеннолетней дочери сексуальным насилием.

Мать позвонила на «горячую линию поддержки женщин» и сообщила об этом, передает Qafqazinfo.

Мать заявила, что она и трое ее маленьких детей постоянно подвергаются домашнему насилию и угрозам расправы со стороны мужа. Она сказала, что ее муж, находясь под воздействием наркотиков, угрожал сексуальным насилием членам семьи, включая ее маленькую дочь, а также преследовал ее.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что по данному факту проведены оперативные мероприятия. 41-летний Асиф Аббасов, подозреваемый в применении насилия к членам семьи, арестован в административном порядке.

В настоящее время расследование продолжается.