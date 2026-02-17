Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили перспективы сотрудничества.

Об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети «X».

Согласно информации, обсуждения состоялись в ходе встречи министра с главой миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордон.

«Мы отметили макроэкономическую стабильность Азербайджана, меры, принятые в сфере энергетики, цифровизации, промышленности и других направлениях в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также прогресс, достигнутый в результате применения передового опыта», — говорится в публикации.