Командующий военно-морскими силами Корпус стражей исламской революции Алиреза Тангсири заявил, что Иран готов в кратчайшие сроки перекрыть Ормузский пролив при возникновении соответствующих условий.

По его словам, если будет создан повод для закрытия стратегического морского маршрута, вооруженные силы страны готовы немедленно приступить к выполнению операции.

Также сообщается, что в ходе военных учений иранская сторона осуществила ракетные пуски в районе Ормузского пролива.

Тем временем газета The Wall Street Journal пишет, что в США рассматривают вариант перехвата танкеров, перевозящих иранскую нефть, чтобы усилить давление на Тегеран в рамках переговоров по ядерной программе.