Одна из самых редких коллекционных карточек японской франшизы Pokemon продана на аукционе в США за рекордные $16,5 млн. Ее приобрел сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи, сообщает The Japan Times.

Цена стала рекордной не только для франшизы Pokemon, но и для всех коллекционных карточек в мире. Как сообщает компания Goldin, проводившая аукцион, карточка с оригинальным изображением Пикачу — одного из главных героев франшизы — уже становилась самой дорогой в истории, когда ее в 2021 году купил американский блогер Логан Пол за $5,3 млн.

Карточка выполнена в виде кулона, изготовленного из чистого золота и украшенного 10 тыс. бриллиантов общим весом около 35 карат. Крепление кулона также инкрустировано 6,5 каратами бриллиантов и присоединено к золотой цепочке.

Карточка была выпущена в 1998 году в количестве 41 экземпляра. Для сравнения, только за 2025 год было напечатано более 75 млрд карточек Pokemon. Она стала единственной картой в истории, получившей наивысший балл от организации по оценке ценности коллекционных карт Professional Sports Authenticator.