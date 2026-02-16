Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что в уголовный кодекс страны внесут статью, которая будет противодействовать проявлениям экстремизма в отношении конституционного строя.

«Конституционный порядок должен быть жестко защищен. Если действия конкретных лиц создают угрозу конституционному порядку, будет задействовано законодательство», — заявил Кобахидзе, которого цитирует Interpressnews. Премьер уточнил, что под «экстремизмом» подразумевается, в том числе, непризнание легитимными законно избранных органов власти и результатов выборов.

Согласно проекту новой статьи, призывы к нарушению законодательства Грузии, попытки формирования альтернативных органов власти или самовольное объявление себя представителем власти с целью «утверждения в обществе восприятия нелегитимности законных органов власти» будут наказываться лишением свободы до трех лет, штрафом или общественно полезными работами до 600 часов.

