Российский рынок топлива, который в последние месяцы оставался относительно спокойным, вновь демонстрирует стремительный рост цен.

В период с 9 по 13 февраля средняя стоимость оптовых партий бензина Аи-92 по стране поднялась на 6,9% и достигла 62 431 рубля за тонну. Аи-95 за ту же неделю подорожал на 5,8% — до 63 545 рублей за тонну. Согласно биржевой статистике, столь заметная динамика стала самой резкой с июля прошлого года.

На торгах Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа в понедельник котировки Аи-95 обновили максимум за два месяца, поднявшись до 63 787 рублей за тонну. При этом Аи-92, напротив, немного просел — примерно на 0,3%, до 62 096 рублей.

Участники рынка объясняют новую волну подорожания перебоями в работе перерабатывающих мощностей. Как сообщили трейдеры агентству Reuters, причиной стали возобновившиеся атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.