Азербайджанцы догадались о новой уловке россиянок. Последние знакомятся с иностранцами и делают всё, чтобы довести дело до ЗАГСа, а затем… отправляют их на «СВО». Если «повезёт», то женщины получают посмертные выплаты. Об этой ловушке для мужчин азербайджанцы стали предупреждать своих соотечественников в закрытых группах в соцсетях.

«Даже не думайте о женитьбе. Девушки здесь сейчас строят новую “схему”: сначала знакомятся с иностранцами, приглашают их в Россию, выходят замуж, а через 2–3 месяца отправляют мужа на войну. Там заключается контракт, а деньги, которые положены вам, присваивают себе. А вы, мужчины, — на войне. Если погибнете, для вас остаётся прочесть Аль-Фатиху, и да упокоит Аллах вашу душу», — комментируют пользователи.

Эту информацию подтверждают и другие пользователи: «Сейчас русские женщины приглашают мужчин из других стран, выходят за них замуж, а когда мужчина получает гражданство, его отправляют на войну. Если он погибает, компенсацию в размере 2 млн получает жена».

Тем, кто всё же твёрдо решил отправиться за своей любовью в «Тридевятое царство», азербайджанцы рекомендуют ни в коем случае не обращаться за гражданством, а лишь оформлять вид на жительство.

«Говорят, что после получения гражданства в течение 12 дней отправляют на войну», — отмечают пользователи.

Отметим, что данные обсуждения разгорелись после того, как азербайджанец рассказал, что планирует жениться на россиянке и после свадьбы они будут жить в России. Он отметил, что его беспокоит один вопрос: могут ли его призвать в армию после получения российского гражданства?

«Поэтому я думаю, что, возможно, было бы лучше жить в другой стране, а не в России. Не могли бы вы поделиться своим опытом по этому вопросу? Потому что я слышал, что несколько азербайджанцев погибли на войне, но я не знаю, был ли это их собственный выбор или их насильно призвали, потому что они были гражданами России», — написал соотечественник.