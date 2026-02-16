Российские войска оккупировали населённый пункт Ровно, расположенный между Покровском и Мирноградом. Об этом сообщают аналитики «DeepState».

Кроме того, по их данным, оккупанты продвинулись в северо-западной части Покровска — в направлении населённого пункта Гришино. Также они добился успехов в Мирнограде, заняв часть «серой зоны» в центре города.

Российские силы продвинулись и в Родинском, расположенном к северу от Мирнограда. Согласно данным карты, войска РФ сумели закрепиться в восточных районах города.