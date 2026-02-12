В Швейцарии 14 июня пройдет референдум о лимите численности населения — до 10 миллионов человек. Инициативу запустила правоконсервативная Швейцарская народная партия, занимая около трети мест в парламенте.

Если предложение поддержат, власти будут обязаны ограничивать иммиграцию, ужесточить правила вида на жительство и пересмотреть соглашение о свободном передвижении с ЕС при превышении порога в 9,5 миллиона человек.

Сторонники говорят о перегруженной инфраструктуре и росте цен на жильё, противники — о рисках для экономики и отношений с ЕС. По опросу декабря 2025 года, 48% швейцарцев поддерживают инициативу, 41% — против.