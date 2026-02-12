Во время визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеран в 2026 году планируется подписание всеобъемлющего документа о стратегическом сотрудничестве. Об этом заявил посол Ирана в Армении Халил Ширголами.

По его словам, стороны намерены институционализировать партнерство и расширить взаимодействие на основе дорожной карты. Он подчеркнул, что отношения достигли стадии зрелости, а ключевым фактором остается доверие лидеров.

Также дипломат отметил важность разблокирования региональных коммуникаций и развития транзитного потенциала как основы стабильности на Южном Кавказе.