Компания Paramount Skydance (PSKY.O) усилила предложение по покупке Warner Bros. Discovery (WBD.O), добавив ряд финансовых стимулов для акционеров, сообщает Reuters.

Paramount предложила акционерам так называемую «плату за ожидание» — доплату в размере 25% за акцию, что составляет около 650 млн долларов ежеквартально. Кроме того, компания готова покрыть 2,8 млрд долларов, которые Warner Bros. должна будет выплатить Netflix, если сделка на 82,7 млрд долларов сорвется.

При этом общая сумма предложения осталась на уровне 30 долларов за акцию, что составляет 108,4 млрд долларов с учетом долга.