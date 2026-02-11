Президент США Трамп в соцсети Trurh Social заявил, что на встрече с премьер-министром Израиля Бинямином Нетаньяху настаивал на продолжении переговоров с Ираном.

«Мы не достигли чего-то конкретного, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, возможно ли заключение сделки. Если это возможно, я дам понять премьер-министру, что это будет предпочтительнее», — отметил американский лидер.

Президент США и премьер Израиля также обсудили прогресс, достигнутый в Газе. По словам Трампа, на Ближнем Востоке «действительно царит мир».