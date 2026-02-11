Стали известны подробности ущерба, нанесённого в результате удара российских сил по предприятию, связанному с производством беспилотников для украинского подразделения Lasar’s Group, входящего в структуру Национальной гвардии Украины.

Как сообщает The Atlantic, заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров заявил, что несколько месяцев назад массированная атака дронов привела к уничтожению ключевого объекта, обеспечивавшего выпуск БПЛА для одного из наиболее эффективных украинских формирований.

По его словам, в результате удара было потеряно оборудование на сумму порядка 35 миллионов долларов. Кроме того, были уничтожены значительные запасы вооружения. До этого момента информация о цели атаки и масштабах ущерба публично не раскрывалась.

Lasar’s Group позиционируется как подразделение, активно внедряющее технологические решения в боевые действия. Его организационная модель, по данным издания, выстроена с чётким распределением функций и ориентирована на быструю адаптацию. В составе группы — в том числе специалисты с гражданским опытом, прошедшие дополнительную подготовку.

Подразделение применяет беспилотные системы для поражения различных целей, включая средства противовоздушной обороны и бронетехнику.