Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) снял иммунитет с бывшего генерального секретаря организации Турбьёрна Ягланда по запросу норвежских властей, намеренных возбудить против него уголовное дело.

В заявлении пресс-службы отмечается, что Ягланда планируется проверить по подозрению в коррупции при отягчающих обстоятельствах. Ранее по распоряжению действующего генсека СЕ Алена Берсе было проведено внутреннее административное расследование, завершившееся в январе 2026 года. По его итогам и была дана рекомендация о снятии иммунитета.

Как пояснил Берсе, это позволит норвежской судебной системе выполнять свою работу, а самому Ягланду — защищать себя в случае начала уголовного процесса.

В Центральном управлении Норвегии по экономическим и экологическим преступлениям сообщили, что следствие намерено установить, получал ли Ягланд подарки, финансовые или иные услуги, занимая посты председателя Нобелевского комитета и генсека Совета Европы.

Ранее норвежские СМИ писали о контактах Ягланда с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Сам он утверждал, что покупку жилья, о финансировании которой просил, в итоге осуществил за счет банковского кредита.